23-летнего мужчину зарезали на глазах у матери

 
Ексклюзивы
1/5
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 765
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1278
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1404
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2475
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1755
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2358
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 990
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
7
4
3
6
6
Ветеран задержал банду, которая его &quot;обчистила&quot;: показали фото
Ветеран задержал банду, которая его "обчистила": показали фото
5-месячный мальчик умер при загадочных обстоятельствах
5-месячный мальчик умер при загадочных обстоятельствах
Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней
Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней
В области около года орудовала профессиональная банда грабителей
В области около года орудовала профессиональная банда грабителей
Исчезновение 7-летней Марии Борисовой: девочку ищут с воздуха и под водой
Исчезновение 7-летней Марии Борисовой: девочку ищут с воздуха и под водой
Видео
Все видео
Над студентом в общежитии жестоко издевались сверстники
Над студентом в общежитии жестоко издевались сверстники
Mercedes "героя парковки" сделали пешеходным
Mercedes "героя парковки" сделали пешеходным
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео
На границе полностью сгорела фура, которая направлялась в Россию
На границе полностью сгорела фура, которая направлялась в Россию
Интервью
1/5
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 90
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 333
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2358
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 639
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 10:55

23-летнего мужчину зарезали на глазах у матери

  Комментировать
23-летнего мужчину зарезали на глазах у матери
На Черниговщине в собственной квартире зарезали 23-летнего мужчину. Злоумышленника задержали. Фото: t.me/dkr_npu

В Нежине на Черниговщине в одной из квартир зарезали 23-летнего мужчину. Убийство произошло на глазах у матери погибшего ночью 10 марта.

Подозреваемого задержали на вокзале, когда он планировал побег. Это ранее судимый местный 46-летний житель. Мотивы совершения преступления пока что не понятны, рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестра плакала и просила остановиться: 26-летний мужчина порезал родителей

"Мужчина был дома и готовился отдыхать, как в дверь постучал злоумышленник. Он дерзко ворвался в квартиру и без каких-либо объяснений, в присутствии матери погибшего, нанес мужчине смертельный удар ножом в грудь. Пострадавший скончался в считанные секунды, до приезда экстренной медицинской помощи", - рассказали полицейские.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей.

В Одессе 51-летний мужчина ударил ножом в грудь своего 35-летнего пасынка. Все произошло на глазах у матери потерпевшего. От полученного ранения он скончался на месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «23-летнего мужчину зарезали на глазах у матери». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 49842
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 19998
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 17037
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 14202
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 10593
Происшествия
Ветеран задержал банду, которая его "обчистила": показали фото
Ветеран задержал банду, которая его "обчистила": показали фото
7
 Просмотров: 1036
Пьяный мужчина выстрелами напугал жителей многоэтажки
Пьяный мужчина выстрелами напугал жителей многоэтажки Просмотров: 90
5-месячный мальчик умер при загадочных обстоятельствах
5-месячный мальчик умер при загадочных обстоятельствах
4
 Просмотров: 729
Четвертые сутки поисков 7-летней Марии Борисовой: родственников проверили на детекторе лжи
Четвертые сутки поисков 7-летней Марии Борисовой: родственников проверили на детекторе лжи
 Просмотров: 801
Над студентом в общежитии жестоко издевались сверстники
Над студентом в общежитии жестоко издевались сверстники
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
3
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
1
Год с COVID-19: украинцы научились ходить к врачам онлайн
1
Дело стрельбы Пашинского: потерпевший отозвал иск
1
13-летнюю школьницу изнасиловал пьяный сожитель сестры
Голосов: 527
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть