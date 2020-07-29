22-летний мужчина на угнанном авто попал в смертельную аварию

В Запорожской области 22-летний мужчина под наркотиками угнал "Жигули" и попал в аварию. Погиб пассажир. Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области 22-летний мужчина угнал "Жигули" и попал в смертельную аварию. Это произошло 29 июля, около 6:00, на трассе Харьков - Симферополь, вблизи города Васильевка.

В результате ДТП погиб пассажир угнанного авто, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель автомобиля ВАЗ, 22-летний житель города Запорожье, не справился с управлением, выехал на обочину, где авто перевернулось. В результате аварии пассажир автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм погиб на месте происшествия. По результатам медицинского обследования, водитель легковушки был под действием наркотиков", - говорится в сообщении.

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Водителя задержали. Он признался, что угнал авто и запаниковал, когда увидел полицейских на дороге, и так и потерял управление. Как выяснили правоохранители, владелец авто до ДТП даже не знал, что у него его угнали.

Полицейские расследуют дело как нарушение Правил безопасности дорожного движения и незаконное завладение автомобилем.

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