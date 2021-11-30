22-летнего полицейского по дороге на работу раздавил поезд

 
Ексклюзивы
1/5
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 783
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 2520
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3393
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5337
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 12456
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3465
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2322
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 441
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
4
6
3
19
2
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут
Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Видео
Все видео
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 846
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2232
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 846
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3735
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3825
Колонка
30 ноября 2021
Просмотров: 171
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
вторник, 30 ноября 2021 19:10

22-летнего полицейского по дороге на работу раздавил поезд

  Комментировать
22-летнего полицейского по дороге на работу раздавил поезд
В Херсонской области по дороге на службу под поезд попал лейтенант полиции 22-летний Владислав Завистовский. Фото: facebook.com/khersonpolice

30 ноября в Херсонской области по дороге на службу погиб лейтенант полиции 22-летний Владислав Завистовский.

Он попал под поезд, сообщили в управлении патрульной полиции области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель сбил полицейского, который выписывал ему штраф

"Патрульный шел сегодня утром на службу, переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм погиб на месте", - рассказали коллеги.

Владислав Завистовский вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году.

Следователи открыли уголовное производство.

Полицейский 28-летний Руслан Бойчук из села Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области погиб в аварии в селе Матеевцы во время патрулирования дороги "Коломыя-Черновцы". Руслан с коллегой заметили автомобиль ЗИЛ, который стоял на дороге без включенных габаритов. Водителя на месте не было, потому сами решили выставить предупредительные знаки.

В это время на большой скорости ехал грузовой автомобиль "ДАФ". Водитель буквально влетел в служебный автомобиль полицейских и грузовик. Удар был такой силы, что ЗИЛ отбросило с дороги на 15 м. Один из инспекторов успел среагировать, отскочив в сторону. А Руслан погиб на месте происшествия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «22-летнего полицейского по дороге на работу раздавил поезд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 14679
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 12465
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
 Просмотров: 9144
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 8190
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 6885
Происшествия
Нападение на журналистов "Схем": обвиняемые не признают вины
Нападение на журналистов "Схем": обвиняемые не признают вины Просмотров: 198
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
 Просмотров: 441
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
 Просмотров: 486
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 6903
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
4
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
9
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
4
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
3
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
3
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
Голосов: 2796
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть