22-летнего полицейского по дороге на работу раздавил поезд

В Херсонской области по дороге на службу под поезд попал лейтенант полиции 22-летний Владислав Завистовский. Фото: facebook.com/khersonpolice

30 ноября в Херсонской области по дороге на службу погиб лейтенант полиции 22-летний Владислав Завистовский.

Он попал под поезд, сообщили в управлении патрульной полиции области.

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"Патрульный шел сегодня утром на службу, переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм погиб на месте", - рассказали коллеги.

Владислав Завистовский вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году.

Следователи открыли уголовное производство.

Полицейский 28-летний Руслан Бойчук из села Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области погиб в аварии в селе Матеевцы во время патрулирования дороги "Коломыя-Черновцы". Руслан с коллегой заметили автомобиль ЗИЛ, который стоял на дороге без включенных габаритов. Водителя на месте не было, потому сами решили выставить предупредительные знаки. В это время на большой скорости ехал грузовой автомобиль "ДАФ". Водитель буквально влетел в служебный автомобиль полицейских и грузовик. Удар был такой силы, что ЗИЛ отбросило с дороги на 15 м. Один из инспекторов успел среагировать, отскочив в сторону. А Руслан погиб на месте происшествия.