22-летнего контрактника нашли с простреленной головой

В зоне ООС нашли застреленного 22-летнего контрактника из Херсонской области. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Луганской области покончил с собой 22-летний контрактник из поселка Белозерка Херсонской области.

С простреленной головой его нашли на территории опорного пункта воинской части 22 декабря, сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

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"Солдат, находившийся на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством - выстрелил в голову из штатного оружия", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В зоне ООС на посту нашли застреленного бойца Нацгвардии из Кривого Рога. На теле мужчины обнаружили несколько огнестрельных ранений. По предварительной версии, он совершил самоубийство.