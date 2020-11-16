21-летняя женщина исчезла с 2-летним сыном

На Харьковщине разыскивают 21-летнюю Оксану Павличенко и ее сына 2-летнего Тимофея. Фото: Богодуховский ОП

На Харьковщине разыскивают 21-летнюю Оксану Павличенко и ее сына 2-летнего Тимофея с Богодухова.

Днем 14 ноября они ушли из дома и не вернулись, сообщили в районном отделе полиции.

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Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, рост 155-160 см, худощавая, волосы темные, вьющиеся, длинные.

Любую информацию о местонахождении Оксаны и Тимофея Павличенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0(99) 51 02 007, 0(5758) 3 21 02, 102.

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