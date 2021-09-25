21-летний похитил бывшую и силой заставлял восстановить отношения

В Одессе 21-летний мужчина похитил свою бывшую 19-летнюю девушку и требовал восстановить отношения. Фото: npu.gov.ua

В Одессе 21-летний мужчина посреди улицы похитил свою бывшую 19-летнюю девушку. Вывез ее на автомобиле за город и там запугиванием и силой требовал восстановить отношения.

После долгих разговоров и споров она солгала, что согласна восстановить отношения. Поэтому мужчина отвез ее обратно в город и отпустил, сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.

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"О том, что на улице Михаила Грушевского неизвестный силой посадил девушку в машину и уехал, в полицию сообщили очевидцы. Мужчина пригрозил, что запрет потерпевшую в каком-то отдаленном населенном пункте. Девушка сделала вид, что согласилась, и тогда преступник вернулся в Одессу и высадил ее на одной из улиц города. Через час правоохранители установили автомобиль правонарушителя и определили его маршрут. А потом задержали и самого злоумышленника", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он уже имеет судимости за имущественные преступления.

Сейчас он находится в следственном изоляторе. За похищение ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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