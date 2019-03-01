21-летний мужчина ударил полицейского ножом в сердце

21-летний мужчина ударил ножом в сердце полицейского. Фото с открытых источников.

В Одессе на улице Елизаветской, 21-летний молодой человек напал на полицейского.

Возвращаясь домой, милиционер заметил компанию молодых людей, которые громко ругалась, кричали и оскорбляли девушку. Полицейский сделал замечание им. Один из мужчин достал нож, ударив полицейского в грудь и начал убегать, передает сайт Нацполиции в Одесской области.

Пострадавший вызвал скорую помощь. Травма оказалась очень серьезной, злоумышленник ударил ножом прямо в сердце.

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В течение часа после инцидента, правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель, который уже был осужден за разбойное нападение. Также, он сейчас проходит следствие по делу о развращение несовершеннолетних.

Во время обыска подозреваемого, правоохранители обнаружили предмет убийства - нож.

Правоохранители начали следствие по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненным заключением.

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