20-летнюю женщину мертвой нашли в реке

Женщина ушла из дома еще 3 мая и не вернулась Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаеве 5 мая нашли мертвой 20-летнюю женщину.

Еще 3 мая она ушла из дома и не вернулась. Тело было в акватории реки Южный Буг, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

На теле женщины следов насильственной смерти не обнаружили.

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В полиции уже открыли уголовное производство. Обстоятельства трагедии выясняются.

В Днепропетровской области возле поселка Орель Царичанского района в реке нашли тело 23-летнего мужчины. Его разыскивали с 10 апреля.