20-летняя женщина повесилась после телефонного разговора с любимым

Перед суицидом она разговаривала по телефону со своим парнем Фото: volyn.com.ua

В селе Музыковка Херсонской области повесилась 20-летняя женщина.

Перед суицидом она разговаривала по телефону со своим парнем, который на данный момент проходит военную службу в Новой Каховке. Однако во время беседы телефонная связь прервалась, пишет издание "Херсонцы". Ее тело обнаружила 27-летняя сестра утром.

"Проснувшись, женщина нe зacтaлa ее дoмa, пошлa на поиски и нашла девушку повешенной", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоубийца не долетел до земли

Односельчане говорят, что у женщины это уже не первая попытка самоубийства. Несколько лет назад она напилась таблеток.

В Кривом Роге Днепропетровской области 24-летний мужчина повесился в квартире, в которой проживал со своей девушкой. Трагедия произошла в переул. Бульварном в Саксаганском районе. Он повесился между комнатами на проволоке.