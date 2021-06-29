20-летний нацгвардиец прыгнул под поезд

На Херсонщине 20-летний боец ​​Национальной гвардии бросился под поезд. Фото: pixabay.com

Вблизи села Киселевка Херсонской области 20-летний боец ​​Национальной гвардии покончил с собой 28 июня

Он бросился под пассажирский поезд Одесса-Харьков. От полученных травм погиб на месте, сообщает "Херсон онлайн".

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Конфликтов с сослуживцами у срочника не было, офицеры к нему претензий также не имели. Отмечается, что в день гибели он оставил часть без разрешения и уехал на родину.

Причиной самоубийства могли стать семейные проблемы или ссора с любимой. Это выясняют полицейские.

В Херсонской области в воинской части застрелился 21-летний срочник. Солдат был родом из Кропивницкого. Он прослужил год и до конца выполнения долга ему оставалось полгода. За шесть дней до трагедии он написал сообщение: "Дело не в армии, дело во мне".