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среда, 17 февраля 2021 14:39

20-летний мужчина записал прощальное видео и выпрыгнул с балкона

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20-летний мужчина записал прощальное видео и выпрыгнул с балкона

В Харькове 20-летний мужчина выпрыгнул с балкона и погиб.

Перед этим он записал видео, на котором со всеми попрощался, пишет Telegram-канал "Харьков 1654".

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"Все люди, которые в моей жизни были, меня предали. Я не хочу никому делать больно в этой жизни, поэтому я сделаю суицид. Я на самом деле сильно за**ся", - сказал мужчина в своем прощальном видео.

Перед тем, как прыгнуть, мужчина сказал, что никто в этой жизни не сделал ничего для того, чтобы он полюбил этот мир.

В Днепре на жилом массиве Тополь-3 с 14-го этажа дома №19А на бульв. Платонова прыгнула девушка. Самоубийца упала на мужчину, который выходил из подъезда.

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