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среда, 19 февраля 2020 17:14

20-летний мужчина расправился со своими дедушкой и бабушкой

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В Северодонецке Луганской области задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих бабушки и деда.

Тела 75-летнего мужчины и его 68-летней жены нашли в их квартире по ул. Космонавтов во время пожара, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lg.npu.gov.ua
  В Северодонецке Луганской области задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих бабушки и деда
В Северодонецке Луганской области задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих бабушки и деда

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"Супруги проживали с внуком. По предварительной информации между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый забил дедушку с бабушкой, вероятно, гаечным ключом. Очаг пожара был в кухне, в другие комнаты, где находились тела, огонь не успел распространиться", - сказано в сообщении.

Автор: lg.npu.gov.ua
  Тела 75-летнего мужчины и его 68-летней жены нашли в их квартире во время пожара
Тела 75-летнего мужчины и его 68-летней жены нашли в их квартире во время пожара

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

Подозреваемого могут посадить на 15 лет или пожизненно.

В Броварах на 8 этаже многоэтажки произошел пожар. Спасатели под грудой вещей нашли убитую пенсионерку. Следователи заподозрили в убийстве внучку и ее возлюбленного, в которых с недавних пор завязались отношения.

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Дата
19
февраля

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