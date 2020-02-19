20-летний мужчина расправился со своими дедушкой и бабушкой

В Северодонецке Луганской области задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих бабушки и деда.

Тела 75-летнего мужчины и его 68-летней жены нашли в их квартире по ул. Космонавтов во время пожара, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lg.npu.gov.ua В Северодонецке Луганской области задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих бабушки и деда

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"Супруги проживали с внуком. По предварительной информации между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый забил дедушку с бабушкой, вероятно, гаечным ключом. Очаг пожара был в кухне, в другие комнаты, где находились тела, огонь не успел распространиться", - сказано в сообщении.

Автор: lg.npu.gov.ua Тела 75-летнего мужчины и его 68-летней жены нашли в их квартире во время пожара

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

Подозреваемого могут посадить на 15 лет или пожизненно.

В Броварах на 8 этаже многоэтажки произошел пожар. Спасатели под грудой вещей нашли убитую пенсионерку. Следователи заподозрили в убийстве внучку и ее возлюбленного, в которых с недавних пор завязались отношения.