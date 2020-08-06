20-летний мужчина получил нож в сердце от прохожего

В Одессе 20-летний мужчина получил от прохожего нож в сердце, потому что отказался угостить того сигаретой.

Полицию и "скорую" на место происшествия вызвали очевидцы. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Злоумышленника задержали через несколько часов, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе 20-летний мужчина получил от прохожего нож в сердце, потому что отказался угостить его сигаретой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несовершеннолетний ударил ножом в сердце незнакомца

"После услышанного отказа угостить сигаретой злоумышленник спровоцировал с 20-летним парнем конфликт, в ходе которого ударил того ножом в грудь. А тогда, испугавшись ответственности, скрылся. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего, опасность для его жизни миновала. Подозреваемого обнаружили через несколько часов", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua Пострадавший в реанимации. А подозреваемого задержали

До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания. За покушение на убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

У выхода из станции метро Контрактовая площадь в Киеве мужчина ударил ножом незнакомца и пытался убежать. Однако сразу после преступления был задержан. Пострадавшего доставили в больницу.