2 женщины спасали самоубийцу, который повис на мосту: момент попал на видео

Женщины держали мужчину за ноги до приезда полиции и нацгвардийцев Фото: pixabay.com

В Кременчуге Полтавской области 2 женщины пытались спасти мужчину, который прыгнул с моста.

Они держали его за ноги до приезда полиции и нацгвардейцев, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга.

На днях совместный экипаж патрульных и нацгвардийцев получил сообщение о том, что на Крюковском мосту мужчина пытается покончить с собой. Он прыгнул с моста, но 2 женщины успели схватить его за ноги и изо всех сил держали так до приезда правоохранителей.

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"Медлить времени не было, патрульные и нацгвардейцы немедленно начали действовать: обвязали горожанина веревкой и затянули на мост, где его уже ждали врачи", - отметили в полиции.

Полицейские поблагодарили женщин за то, что спасли мужчину.

В Днепре в больнице им. Мечникова 44-летний мужчина покончил с собой. Пациент выпрыгнул из окна, оставив перед тем записку.