2 легковушки разнесло вдребезги в лобовом столкновении - есть пострадавшие

На Львовщине в столкновении 2 легковушек пострадали 3 человека.

Авария произошла на автодороге Львов-Шегини в одном из сел Мостисского района, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Toyota на перекрестке протаранила Mazda и разнесла магазин сладостей

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили BMW, которым управлял 41-летний житель Бугского района и Mitsubishi под управлением 51-летнего жителя города Судовая Вишня. В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств и пассажир Mitsubishi в возрасте 46 лет", - сказано в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняют.

На Ивано-Франковщине легковик после ДТП сбил насмерть женщину. Авария произошла 28 декабря около 11:00 в селе Татаров Яремчанского городского совета. Легковушка наехала на женщину, когда она стояла на тротуаре.