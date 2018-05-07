19-летняя девушка убила свою ровесницу из-за ревности

Об убийстве полицию сообщила сама подозреваемая. Фото: sex.stb.ua

В Кременце Тернопольской области 19-летняя девушка из ревности жестоко убила свою ровесницу. Она нанесла ей удары металлической трубой, лопатой и вилами.

Об убийстве полиции сообщила сама подозреваемая, - пишет ZAXID.NET

Кременчанка, вернувшись домой, застала своего знакомого с неизвестной девушкой. Она начала выяснять отношения, но парень разговаривать отказался и оставил девушек наедине.

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"Это разозлило жительницу райцентра и она начала бить непрошеную гостью сначала металлической трубой, потом совковой лопатой и вилами. Все удары наносила в область головы и туловища ", - говорится в сообщении областной полиции.

Когда приехали полицейские, то обнаружили на диване труп 19-летней девушки, которая от полученных травм погибла на месте преступления.

Злоумышленница, как утверждает полиция, в содеянном созналась. Ее задержали. По данному факту открыто уголовное производство об умышленном убийстве.

В селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области в одном из домов работники "скорой" обнаружили тело 53-летней женщины. Ее зарезали.Убийцу установили. Ею оказалась 54-летняя подруга. Подозреваемая призналась, что между ними возник конфликт из-за ревности.