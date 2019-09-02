19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП

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В селе Хорив Острожского района Ровенской области 19-летний водитель за рулем Toyota Avensis врезался в ограждение, а затем - в дерево.

Авария произошла возле остановки общественного транспорта 1 сентября около 22.00. В автомобиле находились 3 несовершеннолетних девушек, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"19-летний житель села Могиляны не справился с управлением во время быстрой езды. Трех несовершеннолетних пассажирок, жительниц села Оженин, доставили в хирургическое отделение больницы", - сказано в сообщении.

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15-летняя девушка имеет закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица. Ее 16-летняя подруга получила закрытый компрессионный перелом позвонка и травму сустава. Еще одну 16-летнюю несовершеннолетнюю, которая получила ушибы и ссадины, после оказания медпомощи отпустили.

Водитель в ДТП не пострадал, по результатам освидетельствования был трезв. Следователи выясняют все обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство.

В селе Угля Тячевского района на Закарпатье 12-летний водитель квадроцикла спровоцировал аварию. 8 человек попали в больницу, среди них 3 ребенка.