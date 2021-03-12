19-летний мужчина развращал младшую сестру

Об инциденте стало известно во время во время профилактической беседы с учениками одного из учебных заведений Фото: pixabay.com

В Ровно 19-летний мужчина развращал сестру.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, у девочки половых контактов не было и никаких повреждений она не получила, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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"11 марта, во время профилактической беседы с учениками одного из учебных заведений, полицейским стало известно, что 19-летний родной брат совершал развратные действия в отношении малолетней сестры", - говорится в сообщении.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Обстоятельства выясняются.

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