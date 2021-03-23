19-летнего мужчину раздавила железобетонная плита

Вблизи поселка Казанка Николаевской области погиб 19-летний мужчина, который разбирал заброшенное здание. Его раздавило железобетонной плитой. Еще один мужчина получил травмы.
Трагедия произошла 23 марта около 14:20, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"Во время разбора здания, которое не эксплуатируется, произошло его разрушения. В результате падения железобетонной плиты погиб 19-летний мужчина. Еще одни, 61-летний, получил многочисленные тяжелые травмы. Он в больнице", - сказано в сообщении.
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Спасатели с помощью специнструмента деблокировали из-под обломков тело погибшего.
Все обстоятельства трагедии установят следователи.
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