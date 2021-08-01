18-летняя женщина въехала в дом - есть погибшие

В аварии на Черниговщине погибли два человека. Фото: Национальная полиция

В селе Мохнатин Черниговской области 18-летняя женщина въехала в дом на автомобиле.

Двое пассажиров-мужчин погибли, сообщает Департамент коммуникации полиции Черниговской области.

Сама водитель и еще две пассажирок травмированы. Их госпитализировали.

По факту аварии открыли уголовное производство. Водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и две женщины получили травмы и сейчас находятся в больнице, двое мужчин умерли от многочисленных травм. Сейчас полиция принимает меры по установлению личных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины", - отметили в полиции.

У города Балта Одесской области утром 1 августа произошла впечатляющая авария. Об этом сообщает полиция области. 20-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга". От удара у машины оторвало заднюю часть.