18-летняя украинка инсценировала похищение для поездки в Россию

В Полтавской области 18-летняя жительница Великосорочинской территориальной общины сымитировала свое похищение и требовала у родителей выкуп.

Об исчезновении дочери 4 декабря около 21:45 сообщила мать, информирует пресс-служба полиции области.

"В этот день дочь пошла в сельский магазин и не вернулась. Через час после исчезновения к заявительнице и родственникам начали поступать голосовые сообщения с информацией о якобы похищении девушки и требованиями немедленно перечислить определенную сумму на указанный банковский счет", - говорится в сообщении.

Для установления места нахождения девушки привлекли ряд служб МВД. Из соседних областей тоже.

Автор: Нацполиция 18-летняя жительница Полтавщины, которая имитировала собственное похищение

Нашли "похищенную" ночью 5 декабря на автодороге Харьков - Щербаковка на международном автомобильном пропуске "Гоптовка". Девушка пыталась пересечь государственную границу Украины с Россией.

"Во время общения с полицейскими объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и выехать в город Ставрополь в России, потому что там ее якобы ожидал 16-летний парень, с которым она познакомилась через интернет. Также девушка объяснила, что историю с похищением и вымогательством денег придумала сама. Знала, что родители не одобряют такие отношения с неизвестным парнем. Да и денег для переезда в соседнюю страну у нее не было", - рассказал начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

Сейчас сбежавшая находится в кругу родных. Ее жизни ничего не угрожает. Полиция изучает обстоятельства и мотивы поступка девушки.

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