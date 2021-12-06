18-летняя украинка инсценировала похищение для поездки в Россию

 
Ексклюзивы
1/5
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 1476
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 6282
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1440
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1179
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4356
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1179
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1521
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1476
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 981
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1467
Фото
Все фото
3
5
5
5
6
Задержанный стрелок боевиков сдал кадровых военных РФ
Задержанный стрелок боевиков сдал кадровых военных РФ
Владельцы криптофермы украли электричества более чем на 3,5 млн грн
Владельцы криптофермы украли электричества более чем на 3,5 млн грн
В пригороде Львова пылает костел (обновлено 16:25)
В пригороде Львова пылает костел (обновлено 16:25)
Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма &quot;багажа&quot; шокирует
Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма "багажа" шокирует
В Италии нашли мертвой украинку: полиция рассматривает две версии
В Италии нашли мертвой украинку: полиция рассматривает две версии
Видео
Все видео
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5481
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1152
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2556
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3744
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 54
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
понедельник, 06 декабря 2021 17:41

18-летняя украинка инсценировала похищение для поездки в Россию

  Комментировать

В Полтавской области 18-летняя жительница Великосорочинской территориальной общины сымитировала свое похищение и требовала у родителей выкуп.

Об исчезновении дочери 4 декабря около 21:45 сообщила мать, информирует пресс-служба полиции области.

"В этот день дочь пошла в сельский магазин и не вернулась. Через час после исчезновения к заявительнице и родственникам начали поступать голосовые сообщения с информацией о якобы похищении девушки и требованиями немедленно перечислить определенную сумму на указанный банковский счет", - говорится в сообщении.

Для установления места нахождения девушки привлекли ряд служб МВД. Из соседних областей тоже.

Автор: Нацполиция
  18-летняя жительница Полтавщины, которая имитировала собственное похищение
18-летняя жительница Полтавщины, которая имитировала собственное похищение

Нашли "похищенную" ночью 5 декабря на автодороге Харьков - Щербаковка на международном автомобильном пропуске "Гоптовка". Девушка пыталась пересечь государственную границу Украины с Россией.

"Во время общения с полицейскими объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и выехать в город Ставрополь в России, потому что там ее якобы ожидал 16-летний парень, с которым она познакомилась через интернет. Также девушка объяснила, что историю с похищением и вымогательством денег придумала сама. Знала, что родители не одобряют такие отношения с неизвестным парнем. Да и денег для переезда в соседнюю страну у нее не было", - рассказал начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

Сейчас сбежавшая находится в кругу родных. Ее жизни ничего не угрожает. Полиция изучает обстоятельства и мотивы поступка девушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девушка инсценировала свое похищение: хотела получить 5 млн грн

Во Львове суд оштрафовал блогершу, которая с друзьями инсценировала похищение человека ради видео в Tiktok. Женщина по решению Галицкого районного суда должна уплатить 51 грн штрафа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «18-летняя украинка инсценировала похищение для поездки в Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

Нашли бесценный бюст царицы

В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 61011
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 13068
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 10890
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 8784
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России 4 Просмотров: 7308
Происшествия
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
 2 Просмотров: 2466
Уволился за две недели до смерти: рассказали о военном, которого застрелил товарищ
Уволился за две недели до смерти: рассказали о военном, которого застрелил товарищ Просмотров: 1017
Во Львовской области задержали две группы нелегальных мигрантов
Во Львовской области задержали две группы нелегальных мигрантов Просмотров: 252
Задержанный стрелок боевиков сдал кадровых военных РФ
Задержанный стрелок боевиков сдал кадровых военных РФ
3
 Просмотров: 1701
Полиция поймала женщину, которая обманула более 100 человек в соцсетях
Полиция поймала женщину, которая обманула более 100 человек в соцсетях Просмотров: 396
Больше всего комментируют
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
3
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
2
Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина
2
"Вы - великие люди. Украина – непобедима," - Зеленский обратился к волонтерам
Голосов: 3049
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть