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среда, 19 июня 2019 07:45

18-летний мужчина изнасиловал дочь сожительницы

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18-летний мужчина изнасиловал дочь сожительницы
В Запорожской области 18-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своей сожительницы. Фото - Еспресо.TV

В одном из населенных пунктов Запорожской области 18-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своей сожительницы.

Матери девочки в то время дома не было, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"В полицию Запорожской области обратилась 22-летняя женщина с заявлением о том, что 16 июня ее сожитель изнасиловал ее малолетнюю дочь. На тот момент заявительница находилась на лечении в больнице", - рассказал Аброськин.

Полицией принимаются меры по задержанию подозреваемого и проведения необходимой проверки.

В Житомирской области 32-летний мужчина изнасиловал 3-летнего ребенка. Он завел девочку в сарай в деревне, где издевался. Там их нашла мать.

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