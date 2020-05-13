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среда, 13 мая 2020 20:28

18 работников с детьми жили на свалке: показали фото и видео быта
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В Херсоне на крупнейшей в городе свалке жили 25 зароботчан из Закарпатья. Среди них было 7 детей
Фото: hr.npu.gov.ua
В Херсоне на крупнейшей в городе свалке жили 25 зароботчан из Закарпатья. Среди них было 7 детей
В Херсоне на крупнейшей в городе свалке жили 25 зароботчан из Закарпатья. Среди них было 7 детей
В Херсоне на крупнейшей в городе свалке жили 25 зароботчан из Закарпатья. Среди них было 7 детей
В Херсоне на крупнейшей в городе свалке жили 25 зароботчан из Закарпатья. Среди них было 7 детей

В Херсоне на крупнейшей в городе свалке полицейские обнаружили 25 работников из Закарпатья. Среди них были дети.

Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в ​​лачуге, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Рядом со своим местом жительства работники создали еще один свалку из того, что они сортировали. Взрослые и дети имели крайне запущенный вид. Для проверки состояния здоровья детей, их поместят в больницу, где окажут всю необходимую помощь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На самой свалке города правоохранители обнаружили несколько семей - 18 взрослых и 7 детей в возрасте от 2-х до 12-ти лет. Во время проверки документов полицейские установили, что все приехали из города Мукачево Закарпатской области", - говорится в сообщении.

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Сейчас полицейские проверяют законность пребывания и трудоустройства в области этих людей. Также проверяется возможное нарушение трудового законодательства коммунальным предприятием, которому принадлежит свалка и где работали люди. Кроме того, будет тщательно проверена информация о возможной эксплуатации детского труда.

"Мы будем проводить такие рейды для разоблачения и пресечения нелегального использовании труда людей и недопущения эксплуатации детей, которых втягивают в опасную для них работу. Доказать такие нарушения очень трудно, так как никаких соглашений с людьми их работодатели не подписывают, но совместными усилиями с другими службами и ведомства мы это сделаем и будем вместе решать проблему нарушений трудового законодательства в нашей области", - говорит начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.

После проведения всех проверок и экспертиз, следователями будет дана правовая квалификация действиям всех участников события.

В одном из сел Скадовского района Херсонской области в заброшенном сарае поселились женщина с 7-летним сыном. В помещении не было окон и дверей, вместо кровати на земле лежал старый матрас. Не было продуктов питания, одежды и необходимого для жизни. Еду женщина готовила на костре. Люди рассказали, что раньше не видели эту семью в деревне. Мальчик ходил по дворам и просил поесть, выглядел крайне запущенным.

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