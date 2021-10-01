17-летнюю распространительницу листовок изнасиловали в гараже

На Киевщине изнасиловали 17-летнюю распространительницу листовок.

Несовершеннолетняя работала в поселке Петропавловская Борщаговка. Ей предложили выпить вина, а когда ей стало плохо от алкоголя - надругались в гараже. Подозреваемый - 48-летний уроженец Луганской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: ГУНП в Киевской области На Киевщине задержали 48-летнего уроженца Луганщины за изнасилование несовершеннолетней

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"Девушка поехала к рынку в поселке Петропавловская Борщаговка, где работала, раздавая листовки. Зашла в один из МАФов, где двое мужчин предложили ей выпить вина. Девушка согласилась, однако после употребления спиртных напитков несовершеннолетней стало плохо. Один из мужчин отвел ее в гаражный кооператив, где положил отдыхать. 48-летний мужчина, который был вместе с несовершеннолетней, воспользовался тем, что девушка была без сознания и изнасиловал", - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали. Следователи открыли уголовное производство.

В Одессе задержали 29-летнего жителя Раздельнянского района, которого подозревают в изнасиловании и ограблении 21-летней женщины. Потерпевшая возвращалась с работы. Злоумышленник затащил ее в парк и изнасиловал. Затем отобрал мобильный телефон и более 3 тыс. грн.