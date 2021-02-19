17-летняя студентка повесилась на лестнице

Под Днепром 17-летняя девушка покончила с собой. Фото: facebook.com/zaporizhiapolice

В Днепропетровской области 17-летняя девушка покончила с собой. Она повесилась на лестнице - завязала на нее край веревки.

Трагедия произошла 18 февраля в селе Знаменовка Новомосковского района в одном из домов, сообщает "Информатор".

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Предсмертной записки девушка не оставила. Известно, что она была студенткой Днепропетровского колледжа туристической сферы.

Все обстоятельства устанавливают следователи.

В Одессе повесился 10-летний мальчик. Тело в одной из квартир на пр. Академика Глушко нашла мать. Она оставила сына дома одного, рассказали соседи. А когда вернулась, обнаружила сына повешенным на двери комнаты. Мальчик привязал к ручке пояс халата и свел счеты с жизнью.