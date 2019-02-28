17-летняя девушка повесилась на высоковольтной вышке

В Купянском районе на Харьковщине покончила с собой 17-летняя девушка. Ее нашли повешенной на высоковольтной вышке. Фото - goloskarpat.info

В Купянском районе на Харьковщине покончила с собой 17-летняя девушка.

Ее нашли повешенной на высоковольтной вышке вечером 27 февраля, сообщают в отделе коммуникации полиции области.

"Местный житель, который выгуливал собаку рядом с рекой, увидел на высоковольтной вышке тело человека. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Неподалеку находились тетради по имени и фамилии школьницы одного из колледжей Купянского района. Умершей оказалась 17-летняя жительница Купянского района. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством", - рассказали в полиции.

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Установлено, что 26 февраля на занятиях в колледже девушке стало плохо. Ей предложили вызвать "скорую", но она отказалась и самовольно покинула аудиторию учебного заведения. Дома девушка не появилась. На следующий день ее нашли в петле.

Как выяснила полиция, ранее девушка неоднократно оставляла место своего проживания. Ее знакомые слышали от нее о намерениях покончить с жизнью.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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