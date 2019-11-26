17-летняя девушка почти неделю не выходит на связь

На Харьковщине полицейские разыскивают 17-летнюю Анастасию Годину. Фото - hk.npu.gov.ua

На Харьковщине полицейские разыскивают 17-летнюю Анастасию Годину.

Девушка 21 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На связь не выходит, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Приметы: на вид 17-18 лет, рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Была одета в зимнюю куртку цвета "хаки" со светлым мехом, черные брюки со светлыми лампасами, белые ботинки.

Если кто-то владеет информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другим удобным способом.

В Киеве больше месяца разыскивали 18-летнюю студентку местного университета. Девушка родом из Черкасской области. Не вернулась после занятий в общежитие и перестала выходить на связь с родными.