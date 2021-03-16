17-летняя девушка наглоталась таблеток

Девушка выпила 17 таблеток Фото: pixabay.com

В Кропивницкому 17-летняя девушка ночью 15 марта отравилась таблетками анальгетика.

Девушку сразу завезли в больницу, пишет dozor.kr.ua. Она выпила 17 таблеток.

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"Она была с мамой. Мы конечно вызвали полицию. Ей промыли желудок. Сейчас она находится в педиатрическом отделении детской областной. Ее состояние стабильное", - сообщил главный врач детской областной больницы Василий Хорощак.

В областной полиции информацию об отравлении несовершеннолетней подтвердили. Там отметили, что они осуществляют проверку данного факта. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за конфликта.

В последнее время в Украине началась волна попыток самоубийств среди подростков. В Боярке школьницы отравились таблетками, приняв их в большом количестве. Одна из девочек умерла. Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил о возможном участии девочек в интернет-"игре", а правоохранители начали расследование по факту доведения несовершеннолетних до самоубийства. Причиной могли стать так называемые группы смерти в социальных сетях и "челленджи", которые там пользуются популярностью. Друзья и близкие погибших считают, что суициды могли быть осуществлены под чьим-то влиянием.