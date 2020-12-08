17-летняя беременная ушла из дома и не вернулась

В Одессе разыскивают 17-летнюю Оксану Башилову. Она на 8-м месяце беременности.
1,5 недели назад ушла из дома и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Приметы: рост примерно 160-165 см, глаза голубые, светлые волосы.
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Была одета: в куртку синего цвета и черные джинсы.
Если кому известна какая-либо информация о месте нахождения Оксаны Башиловой, просят сообщить в Киевский отдел полиции по телефонам 0(48) 766 90 34 или на спецлинию 102.
Во Львове объявили в розыск контрактницу воинской части Национальной гвардии 23-летнюю Анну Ротач. Женщина 10 дней не появляется на службе. Также ее нет по месту жительства.
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