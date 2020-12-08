17-летняя беременная ушла из дома и не вернулась

В Одессе 1,5 недели разыскивают пропавшую 17-летнюю Оксану Башилову. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе разыскивают 17-летнюю Оксану Башилову. Она на 8-м месяце беременности.

1,5 недели назад ушла из дома и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: рост примерно 160-165 см, глаза голубые, светлые волосы.

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Была одета: в куртку синего цвета и черные джинсы.

Если кому известна какая-либо информация о месте нахождения Оксаны Башиловой, просят сообщить в Киевский отдел полиции по телефонам 0(48) 766 90 34 или на спецлинию 102.

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