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вторник, 16 февраля 2021 09:17

17-летний студент не вернулся с учебы

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Полицейские и родные разыскивают 17-летнего Андрея Ермоленко из Одессы.

12 февраля он поехал в город Черноморск на учебу и до сих пор не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые.

Автор: npu.gov.ua
  Одессит 17-летний Андрей Ермоленко не вернулся с учебы из Черноморска
Одессит 17-летний Андрей Ермоленко не вернулся с учебы из Черноморска

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Был одет: в вязаную темно-синюю жилетку, черные тактические джинсы, черную куртку, черную шапку с надписью Polic.

Если кто-то располагает информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить по телефону (048) 779 49 38 или по спецлинии 102.

Полиция Херсонщины продолжает поиски 22-летнего Дмитрия Капустина. Мужчина 20 ноября прошлого года в 17:00 ушел из места своего проживания и до настоящего времени не вернулся. Последний раз его видели ночью 21 ноября.

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Дата
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