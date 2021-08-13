17-летний стрелял по велосипедистах. Тяжелое ранение получил 13-летний школьник

В Луганской области 17-летний юноша стрелял из ружья по детям и тяжело ранил 13-летнего мальчика. Фото: lg.npu.gov.ua

В Рубежном Луганской области 17-летний юноша стрелял по велосипедистах и ​​тяжело ранил 13-летнего школьника.

Несчастье произошло 12 августа около 23.30 возле одного из домов по ул. Смирнова, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Компания подростков гуляла возле дома. В это время 17-летний местный житель вынес из дома пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, что уезжали на велосипедах. Под огонь попал 13-летний парень. С пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов его госпитализировали в Лисичанскую детскую больницу", - сказано в сообщении.

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Ружье сделано самостоятельно - из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм. На частях маркировки и номера отсутствуют. Оружие направили на экспертизу. Следователи совместно с оперативниками устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия. Дело расследуют как умышленное тяжкое телесное повреждение.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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