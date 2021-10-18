17-летний подросток внезапно умер в кафе

В Одессе в кафе внезапно умер 17-летний клиент, сидевший за столиком.
Инцидент произошел в кафе "Чердак" 17 октября. Об этом сообщает Telegram"Х***я Одесса".
По словам очевидцев, подросток находился в компании друзей, ничего не ел и не пил. Он как раз говорил по телефону, когда вдруг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.
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Друзья вызвали "скорую" и позвонили его родным. До приезда медиков они и работники кафе пытались реанимировать подростка.
"Скорая" приехала через 17 мин. Медики тоже реанимировали, но безрезультатно. Парень умер, не приходя в сознание.
"Пока бегали за администратором и пытались вызвать "скорую", пульс перестал прощупываться на руках. Переложили его на пол и начали делать непрямой массаж сердца.В "скорую" дозвонились раза с четвертого", - рассказали очевидцы.
По словам родных парня, у него были проблемы с давлением и щитовидной железой.
В Запорожье умер 16-летний Александр Кудинов. Он пережил клиническую смерть перед уроком в общеобразовательной школе №15.
Был в больнице в состоянии медикаментозной комы, дышать ему помогал аппарат искусственной вентиляции легких.
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