17-летний подросток внезапно умер в кафе

Фото: Одеса INFO

В Одессе в кафе внезапно умер 17-летний клиент, сидевший за столиком.

Инцидент произошел в кафе "Чердак" 17 октября. Об этом сообщает Telegram"Х***я Одесса".

По словам очевидцев, подросток находился в компании друзей, ничего не ел и не пил. Он как раз говорил по телефону, когда вдруг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

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Друзья вызвали "скорую" и позвонили его родным. До приезда медиков они и работники кафе пытались реанимировать подростка.

"Скорая" приехала через 17 мин. Медики тоже реанимировали, но безрезультатно. Парень умер, не приходя в сознание.

"Пока бегали за администратором и пытались вызвать "скорую", пульс перестал прощупываться на руках. Переложили его на пол и начали делать непрямой массаж сердца.В "скорую" дозвонились раза с четвертого", - рассказали очевидцы.

По словам родных парня, у него были проблемы с давлением и щитовидной железой.

В Запорожье умер 16-летний Александр Кудинов. Он пережил клиническую смерть перед уроком в общеобразовательной школе №15. Был в больнице в состоянии медикаментозной комы, дышать ему помогал аппарат искусственной вентиляции легких.