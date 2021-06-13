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понедельник, 14 июня 2021 01:25

17-летний парень упал с канатной дороги в парке Харькова

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17-летний парень упал с канатной дороги в парке Харькова
Подросток с многочисленными травмами находится в больнице. Фото: Наш Харьков

Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова, его с многочисленными травмами госпитализировали, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Сообщение об инциденте поступило дежурному одного из районных управлений Нацполиции в Харьковской области в 18:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части по улице Новгородской молодого человека.

"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Единый реестр учена заявлений и сообщений. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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На Прикарпатье в воды горной реки упал 12-летний мальчик. Позже спасатели нашли его мертвым.

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