17-летний парень упал с канатной дороги в парке

Подросток с многочисленными травмами находится в больнице. Фото: Наш Харьков

Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова, его с многочисленными травмами госпитализировали, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Харьковской области.



Сообщение об инциденте поступило дежурному одного из районных управлений Нацполиции в Харьковской области в 18:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части по улице Новгородской молодого человека.



"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Единый реестр учена заявлений и сообщений. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде

На Прикарпатье в воды горной реки упал 12-летний мальчик. Позже спасатели нашли его мертвым.