17-летний парень не вернулся с велопрогулки

На Буковине разыскивают 17-летнего Ивана Романа из села Маршинцы.

Сегодня, 2 марта, о его исчезновении заявил отец Василий Роман. Рассказал, что сын утром поехал кататься на велосипеде в направлении моста, который соединяет Новоселицу и Герц. И до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

Автор: npu.gov.ua На Буковине полицейские разыскивают пропавшего 17-летнего Ивана Романа

"На поиски пропавшего ориентирована следственно-оперативная и группа реагирования патрульной полиции и инспекторов ювенальной превенции", - сказано в сообщении.

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Несовершеннолетний был в синей кофте и штанах. При себе имел черный рюкзак с белой эмблемой.

Всех, кому известна информация о местонахождении ребенка, просят сообщить по спецлинии 102.

В Днепре нашелся 20-летний Александр Нетеса, который поехал на BlaBlaCar и исчез на 2 дня. Что стало причиной исчезновения и при каких обстоятельствах Александр нашелся, не сообщается.