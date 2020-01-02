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четверг, 02 января 2020 09:44

17-летнему подростку поездом отрезало ногу

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17-летнему подростку поездом отрезало ногу
На Полтавщине подростка травмировал поезд Фото: vlasno.info

1 января у Кременчуге Полтавской области 17-летний подросток попал под поезд и получил серьезную травму.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА Виктор Стеблянко.

Происшествие случилось около 4:20 утра в Крюковском районе Кременчуга на железнодорожной грузо-пассажирской станции "Чередники". Несовершеннолетний житель села Галещина Козельщинского района оказался под колесами пригородного поезда.

Чтобы достать подростка из-под поезда. привлекли бойцов 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Пострадавшего госпитализировали в Кременчугскую городскую больницу с диагнозом: травматическая ампутация правой нижней конечности, рубленая рана теменной части головы. Его состояние здоровья врачи квалифицируют как тяжелое.

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Как сообщила пресс-офицер Кременчугского полиции Анна Васенко, правоохранители открыли уголовное производство и изучают обстоятельства происшествия.

В результате несчастного случая произошла задержка руку поездов: №8 сообщением "Одесса-Харьков" на 22 минуты, №60 сообщением "Одесса-Харьков" на 32 минуты и №376 сообщением "Херсон-Харьков" на 59 минут.

31 декабря в Харькове на железнодорожной станции Липовый Гай электричка сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.

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Дата
02
января

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