17-летнему подростку поездом отрезало ногу

На Полтавщине подростка травмировал поезд Фото: vlasno.info

1 января у Кременчуге Полтавской области 17-летний подросток попал под поезд и получил серьезную травму.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА Виктор Стеблянко.

Происшествие случилось около 4:20 утра в Крюковском районе Кременчуга на железнодорожной грузо-пассажирской станции "Чередники". Несовершеннолетний житель села Галещина Козельщинского района оказался под колесами пригородного поезда.

Чтобы достать подростка из-под поезда. привлекли бойцов 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Пострадавшего госпитализировали в Кременчугскую городскую больницу с диагнозом: травматическая ампутация правой нижней конечности, рубленая рана теменной части головы. Его состояние здоровья врачи квалифицируют как тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь

Как сообщила пресс-офицер Кременчугского полиции Анна Васенко, правоохранители открыли уголовное производство и изучают обстоятельства происшествия.

В результате несчастного случая произошла задержка руку поездов: №8 сообщением "Одесса-Харьков" на 22 минуты, №60 сообщением "Одесса-Харьков" на 32 минуты и №376 сообщением "Херсон-Харьков" на 59 минут.

31 декабря в Харькове на железнодорожной станции Липовый Гай электричка сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.