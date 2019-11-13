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среда, 13 ноября 2019 15:55

17-летнего школьника нашли в петле

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17-летнего школьника нашли в петле
В Прилуках Черниговской области повесился 17-летний парень. Фото - pro.cn.ua

11 ноября в Прилуках Черниговской области повесился 17-летний парень.

Тело обнаружили родные, когда вернулись домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Подросток находился в депрессии, слушал соответствующую музыку и высказывал суицидальные намерения. По крайней мере, об этом полиции сказали родители, по информации в.и.о. начальника Прилукского отдела полиции Сергея Сторожука.

"Прошу общество не выкручивать дело на какие-то уголовные рельсы", - сказал Строжук.

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Парень в семье был средним среди троих детей. О семье в общежитии, где они жили, соседи отзываются положительно.

Полиция начала досудебное расследование. Возможную связь между этой смертью и гибелью 14-летнего Дениса Чаленко, которого нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках, отвергают.

В Тернопольском районе 12-летний парень покончил с собой. Мертвым школьника в сарае у дома нашел его родственник. Сразу вызвал "скорую". Однако фельдшер лишь констатировал смерть ребенка.

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