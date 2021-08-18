17-летнего парня выследили и похитили среди ночи

На Николаевщине трое похитили посреди улицы 17-летнего жителя села Березнеговатое Баштанского района. Запихнули в багажник "Жигулей", вывезли за село и избили.

Пострадавший в больнице. Подозреваемых задержали. Это жители соседнего населенного пункта. Им 21, 22 и 23 года, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua На Николаевщине трое выследили, похитили и избили за селом 17-летнего парня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали

"14 августа ночью трое местных жителей выследили 17-летнего потерпевшего, запихнули в багажник автомобиля ВАЗ-2106. Отвезли его за пределы населенного пункта, где избили. Конфликт между ними произошел из-за личных неприязненных отношений на почве употребления алкоголя. Избитый несовершеннолетний обратился за помощью в больницу, медики сообщили о происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

Автор: mk.npu.gov.ua Похитителей задержали. Могут посадить на пять лет

17 августа всем трем сообщили о подозрении в похищении. За это могут посадить на пять лет.

В Чертковском районе Тернопольской области мужчина вместе с товарищами напал и поиздевался с односельчанина. Около часа его били, возили в багажнике и пытались утопить. Так хотели отучить от водки.