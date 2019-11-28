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четверг, 28 ноября 2019 12:03

17 разбитых авто, есть погибшие и раненые: последствия масштабного столкновения под Одессой
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В районе Клеверного моста под Одессой произошло три столкновения с участием 17 машин
Фото: od.npu.gov.ua
В районе Клеверного моста под Одессой произошло три столкновения с участием 17 машин
В районе Клеверного моста под Одессой произошло три столкновения с участием 17 машин

В районе Клеверного моста под Одессой утром 28 ноября произошло три столкновения. В результате были разбиты 17 машин, есть погибшие и травмированные.

Предварительная причина ДТП - плохая видимость из-за тумана, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На мосту столкнулись Opel, Geely и Mercedes. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров Geely, один из них - несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

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Под мостом произошла авария с участием грузовика "МАЗ", легковушек Daewoo и Hyundai. В этом дорожно-транспортном происшествии незначительные травмы получил 1 человек.

И чуть дальше от моста столкнулись сразу 11 автомобилей. Переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗа".

На всех локациях работают правоохранители. Они устанавливают полные обстоятельства ДТП и решают вопрос о возбуждении уголовных производств.

После столкновения 11 автомобилей в ТЦ "Новая линия" у Клеверного моста под Одессой образовалась большая пробка. Очевидцы сообщали, что больше всего пострадали "Жигули", от которых практически ничего не осталось.

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28
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