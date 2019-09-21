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суббота, 21 сентября 2019 18:19

16-летнюю девушку жестоко убили в собственной квартире: полиция подозревает отца

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16-летнюю девушку жестоко убили в собственной квартире: полиция подозревает отца
В Киеве жестоко убили 16-летнюю девушку. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве 16-летнюю девушку жестоко убили в собственной квартире.

Трагедия произошла в Оболонском районе города в субботу, 21 сентября. Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Убили девушку 16 лет. Обнаружила ее женщина, которая является тетей умершей. Она увидела, что дверь в квартире родственников открыта, решила проверить и увидела огромную лужу крови", - говорится в сообщении.

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В убийстве подозревают отца девушки, его задержали. Обстоятельства преступления выясняются.

В Киевской области злоумышленник пытался живьем сжечь заведующего складом зернохранилища. Мужчину спасли свидетели и сильный ветер, из-за него нападавший не смог поджечь спички.

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