16-летнюю девушку изнасиловал пьяный брат

7 апреля в одном из сел Коростенского района Житомирской области 28-летний мужчина изнасиловал свою 16-летнюю сестру.
Мужчина был пьян. Преступление произошло у них дома, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Дома в полночь пьяный мужчина изнасиловал родную сестру, ученицу лицея", - рассказали в прокуратуре.
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Мужчину задержали и объявили ему подозрение в изнасиловании несовершеннолетней. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
В прокуратуре отметили, что учитывая тяжесть совершенного преступления, будут настаивать на содержании под стражей.
Насильнику грозит до 12 лет тюрьмы.
В Каменском на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь. Это произошло, когда девочка у него гостила. В полицию о преступлении сообщила 50-летняя мать девочки.
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