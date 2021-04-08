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четверг, 08 апреля 2021 13:44

16-летнюю девушку изнасиловал пьяный брат

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16-летнюю девушку изнасиловал пьяный брат
В Житомирской области пьяный 28-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю сестру. Фото: pixabay.com

7 апреля в одном из сел Коростенского района Житомирской области 28-летний мужчина изнасиловал свою 16-летнюю сестру.

Мужчина был пьян. Преступление произошло у них дома, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Дома в полночь пьяный мужчина изнасиловал родную сестру, ученицу лицея", - рассказали в прокуратуре.

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Мужчину задержали и объявили ему подозрение в изнасиловании несовершеннолетней. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

В прокуратуре отметили, что учитывая тяжесть совершенного преступления, будут настаивать на содержании под стражей.

Насильнику грозит до 12 лет тюрьмы.

В Каменском на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь. Это произошло, когда девочка у него гостила. В полицию о преступлении сообщила 50-летняя мать девочки.

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08
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