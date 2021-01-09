16-летняя школьница исчезла накануне Святвечера

На Закарпатье разыскивают 16-летнюю Елену Хриптак из села Баранинцы.

Сообщение об исчезновении девушки поступило в полицию вчера, 8 января. Мать пропавшей рассказала, что ее дочь ушла из дома 5 января вечером и до сих пор не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua На Закарпатье разыскивают 16-летнюю Елену Хриптак из села Баранинцы. Девушка исчезла 5 января

Девушка была одета в куртку с капюшоном и джинсы черного цвета. При себе может иметь красный чемодан.

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Приметы пропавшей: рост около 150 см, волосы светлые длинные, худощавого телосложения.

Полицейские просят всех, кому может быть известна какая-либо информация, которая поможет разыскать пропавшую, сообщить на линию "102".

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