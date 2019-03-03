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воскресенье, 03 марта 2019 13:40

16-летний ревнивец зарезал 14-летнюю бывшую девушку

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16-летний ревнивец зарезал 14-летнюю бывшую девушку
16-летний ревнивец зарезал 14-летнюю бывшую девушку. Фото с открытых источников.

Полиция Харькова получила сообщение о том, что на улице Набережной лежит женщина без признаков жизни, со следами крови.

Правоохранители выяснили, что это тело 14-летней харьковчанки. Неизвестный нанес ей 10 ножевых ранений, передает ГУНП в Харьковской области.

Вскоре работники полиции задержали 16-летнего парня, причастного к совершению преступления. Правонарушитель оказался бывшим парнем мертвой девушки.

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В ходе расследования полицейские установили, что парень назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник кофликт через ее новые отношения. Ревнивец ударил девушку 10 раз ножом. Потом забрал ее телефон и скрылся. Прятался у товарища дома.

Следователи открыли уголовное дело. Проводят досудебное расследование, ищут свидетелей.

Ревнивец может провести за решеткой всю жизнь.

В Одессе в ночь на 3 марта напали на журналиста Думской ТВ Александра Новицкого.

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Дата
03
марта

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