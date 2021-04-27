16-летний парень вырезал всю семью: все, что известно о кровавой расправе

В Киеве в квартире на ул. Ревуцкого, 44 16-летний парень убил своих родителей и 8-летнего брата. И несколько дней жил с трупами. Не знал, что делать. Тела нашли 26 апреля, когда родные забеспокоились. Парень из квартиры сбежал. Но его разыскали. Ходил с ножом по улице.

Gazeta.ua собрала все подробности кровавой расправы.

Как нашли тела

Тревогу забила бабушка подозреваемого, мать его отца. Рассказала, что три дня не может дозвониться до сына. Вызвала полицию, рассказал начальник ГУНП Киева Андрей Крищенко.

"Дверь нам не открыли, поэтому было решено взломать замки. Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына с многочисленными ножевыми ранениями. Все трое - местные жители 50, 42 и 8 лет. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших", - рассказал Крищенко.

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Что известно о парне и его семье

Парня зовут Максим Сумин. Родился 11 октября 2004 года. Студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности "автослесарь". Ранее он не попадал в полицию и не привлекался к ответственности за нарушения.

Автор: t.me/dkr_npu В Киеве задержали 16-летнего парня, который убил родителей и 8-летнего брата

Накануне нападения между ребенком и родителями произошла ссора. Поэтому сначала убил мать и отца, а потом - младшего брата, который был свидетелем преступления.

Соседи говорят, что ссоры в семье не впервые. Часто вызывали полицейских.

"По нашей информации, конфликты в этой семье происходили неоднократно. Но при этом мальчик не состоял на учете в соответствующих службах", - рассказала пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

За последние несколько дней соседи шума не слышали, а самого подростка видели на улице.

"Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше. А младшему брату он давал "последний шанс", однако он не исправился", - рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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Какое наказание грозит парню

С подозреваемым общаются правоохранители и психологи, чтобы выяснить причины произошедшего. Есть несколько версий расправы над семьей. Однако их пока не называют. Продолжаются следственные действия и назначена психиатрическая экспертиза.

За это преступление предусмотрено пожизненное заключение, но если его совершил несовершеннолетний - срок составляет 15 лет.

В селе Бабче Богородчанского района на Ивано-Франковщине 15-летний Николай убил своего 72-летнего деда и порезал 69-летнюю бабушку. О совершенном написал в своем телеграмм-канале, а через час - вызвал полицию. "Начал с бабки с дедом, еще - семь", - подписал фото подросток. Заявил, что ему было скучно жить. Решил убить семью ради интереса. Следующими якобы должны были быть его родители, брат и сестра, другие бабушка и дед по отцовской линии. Затем собирался повеситься.