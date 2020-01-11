В Днепре 16-летний парень стрелял во дворе многоэтажки. Фото - facebook.com/dnipropolice

В Днепре 16-летний парень устроил стрельбу во дворе многоэтажки.

Об этом 10 января сообщила местная жительница, рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

"Патрульные на месте происшествия обнаружили компанию подростков. Заметили, что один из них что-то выбросил в подвальное помещение. Это был пистолет. Позже парень признался, что стрелял из него", - сказано в сообщении.

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Полицейские сообщили о случае в ювенальноую превенцию и мать несовершеннолетнего, а также вызвали следственно-оперативную группу. Как оказалось, парень уже ранее устраивал стрельбу.

В райцентре Пустомыты Львовской области во время конфликта на дороге 15-летний парень устроил стрельбу. Пострадавших в результате происшествия нет.