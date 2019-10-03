16-летний парень устроил смертельную аварию

Возле Черноморска произошла смертельная ДТП с участием 16-летнего водителя. Подросток на отцовском авто Mercedes врезался в "Москвич".
75-летний водитель последнего погиб на месте. Его 68-летняя пассажирка была госпитализирована, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
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"Во время обгона подросток не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем" Москвич ". Также в аварии механические повреждения получила Honda. Водители Honda и Mercedes отделались испугом", - рассказали в полиции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
В Мироновке Киевской области несовершеннолетний за рулем автомобиля протаранил металлический забор. В результате аварии погиб пассажир легковушки, который находился в багажнике.
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