16-летний парень устроил смертельную аварию

В Черноморске 16-летний парень на отцовском авто Mercedes устроил смертельную аварию. Фото - od.npu.gov.ua

Возле Черноморска произошла смертельная ДТП с участием 16-летнего водителя. Подросток на отцовском авто Mercedes врезался в "Москвич".

75-летний водитель последнего погиб на месте. Его 68-летняя пассажирка была госпитализирована, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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"Во время обгона подросток не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем" Москвич ". Также в аварии механические повреждения получила Honda. Водители Honda и Mercedes отделались испугом", - рассказали в полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

В Мироновке Киевской области несовершеннолетний за рулем автомобиля протаранил металлический забор. В результате аварии погиб пассажир легковушки, который находился в багажнике.