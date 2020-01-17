16-летний парень погиб после падения с моста

В Запорожье 16-летний студент погиб в результате падения с Арочного моста. Фото: hortica.zp.ua

16 января в Запорожье 16-летний студент местного гидроэнергетического колледжа погиб в результате падения с Арочного моста.

По предварительной информации, он мог совершить самоубийство, однако окончательную причину его смерти установит следствие, сообщает местный сайт "Первый запорожский".

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Увидел несовершеннолетнего, перелезавшего через ограждение, водитель авто, проезжавшего мимо. Он якобы остановился и пытался уговорить парня не прыгать, однако ему это не удалось.

Факт гибели подростка подтвердили в пресс-службе областной полиции. Подробности происшествия устанавливаются.

Утром 16 января в Днепре нашли подростка в петле. Тело на ул. Трансформаторной обнаружил мужчина, гулявший с собакой.