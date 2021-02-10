16-летнего парня подозревают в убийстве

На Херсонщине задержали 16-летнего парня, которого подозревают в убийстве 26-летнего мужчины в Запорожской области. Фото: t.me/dkr_npu

На Херсонщине задержали 16-летнего парня, которого разыскивали по подозрению в убийстве 26-летнего мужчины в одном из сел Мелитопольского района Запорожской области.

Тело убитого нашли в его доме 2 февраля. Выяснилось, до смерти его избил подросток 30 января, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Находясь возле кафе, 16-летний злоумышленник без причины начал жестоко избивать ногами по голове потерпевшего. Тот лежал пьяный на земле и никакого сопротивления не оказывал. При этом, никакого конфликта между ними не было. После убийства парень скрывался", - сказано сообщении.

Дело расследуют как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Следствие продолжается.

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