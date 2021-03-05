15-летнюю девушку с инвалидностью несколько лет насиловали отец и дядя

На Сумщине 15-летнюю девушку годами насиловали отец и его брат. Фото: pixabay.com

40-летнему и 43-летнему жителям Сумской области 5 марта объявили о подозрении в изнасиловании 15-летней школьницы.

Подозреваемые - ближайшие родственники потерпевшей - отец и дядя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

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"4 марта в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, к ней приехала родственница - 15-летняя девушка, которая имеет инвалидность. На теле девушки она увидела повреждения, а когда начала расспрашивать о причинах их возникновения, то услышала ужасное. Ребенок рассказал, что в течение последних 3-5 лет ее насиловал отец и его родной брат", - сказано в сообщении.

Эксперты подтвердили факт сексуального насилия. Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Одессе жена и 2 дочери 48-летнего мужчины, который годами издевался и насиловал их, рассказали о пережитом. Мужчина признался, что с детства мечтал жениться, иметь дочь и насиловать ее. Жертвам угрожал, что зарежет, если они кому-нибудь расскажут о сексуальных домогательствах и побоях.