15-летнюю девушку нашли мертвой возле недостроя

В Николаевской области покончила с собой 15-летняя школьница. Фото - news.pn

В Первомайске Николаевской области 18 февраля покончила с собой 15-летняя школьница.

Трагедия произошла в микрорайоне "Фрегат". Девушка выбросилась из окна на одном из верхних этажей недостоя. От полученных травм она погибла, сообщает Преступности.НЕТ.

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Во время осмотра места трагедии полиция обнаружила предсмертную записку. По предварительным данным, девушка могла пойти на самоубийство из-за неразделенной любви.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства трагедии - устанавливается.

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